Стимпанк и общежитие: необычные выставки пройдут в Новосибирске

В Новосибирском государственном краеведческом музее откроются сразу две выставки: одна посвящена стилю викторианской фантастики, а другая жителям творческой комнаты № 60.

Выставки «Стимпанк» и «Жители комнаты 60» откроются 18 июля в НГКМ на Красном проспекте, 23, — в этот день вход будет свободным.

На выставке «Стимпанк» представят 16 арт-объектов Игоря Шевченко, выполненных в стиле «стимпанк», или «паропанк». Посетители музея увидят механические скульптуры животных, детали которых приходят в движение: саламандру, бабочку, крокодила, носорога, птиц, рыб, сову, стрекозу, хамелеона и других. Выполнены они из разных материалов — от бронзы и кожи до стекла и подручных материалов.

«Образы из стимпанка всегда были привлекательны для автора — напоминали любимые книги из детства. Скульптор мастерски сочетает природу и технический прогресс. Каждая из представленных на выставке работ уникальна. Детализированные скульптуры демонстрируют удивительно органичное сочетание животных и машин, живого и неживого, динамики и статики», — сообщила пресс-служба краеведческого музея.

На второй выставке представят более 20 арт-объектов, а также графические рисунки и коллажы Алины Ломенковой. Её работы вдохновлены различными литературными произведениями: Амоса Тутуолы, Джона Толкина, Хулио Кортасара и других. Многих своих персонажей она создавала годами, порой около десяти лет.

«Различные животные, персонажи — „жители“ комнаты № 60 в общежитии Санкт-Петербургской академии театрального искусства, которую автор работ занимала на протяжении всех пяти лет учёбы. Большая часть представленных на выставке арт-объектов была придумана, спроектирована, создана или доработана в стенах этой комнаты. Там же был задуман макет самой комнаты, в котором автор максимально точно передала все важные детали, фактуры, оформление и даже освещение. Макет комнаты № 60 также находится в выставочном зале музея», — отметила пресс-служба музея.

Напомним, в мае в новосибирском краеведческом музее прошла выставка блокадных открыток.