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За подготовку к массовым беспорядкам с «коктейлями Молотова» новосибирцам грозит срок

 16 июля, 18:26
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За подготовку к массовым беспорядкам с «коктейлями Молотова» новосибирцам грозит срок
фото с сайта pixabay.com

Трое жителей Новосибирска, причастных к запрещённой в России организации, планировали серьёзные массовые беспорядки в городе, рассылая призывы в соцсети.

В Новосибирской области предъявили обвинение трём фигурантам уголовного дела, которые готовились к массовым беспорядкам. Первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета возбудил уголовное дело по части третьей статьи «Массовые беспорядки», части первой статьи «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части второй статьи «Массовые беспорядки».

По версии следствия, в 2017 году 39-летний житель Новосибирска, являющий членом запрещённого на территории России за экстремистскую деятельность объединения националистической направленности «Артподготовка», вместе с 56- и 51-летними товарищами призывали в одном из интернет-мессенджеров к массовым беспорядкам в городе 4-5 ноября того же года.

«Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области и ГУ МВД России по Новосибирской области», — сообщила пресс-служба следственного комитета по Новосибирской области.

Во время обыска у подозреваемых нашли и изъяли более 20 бутылок с «коктейлем Молотова», рации, ножи, а также гладкоствольное оружие с патронами.

«Фигурантам дела избрана мера пресечения, двум — в виде заключения под стражу. Они приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела», — отметила пресс-служба ведомства.

Напомним, в ноябре 2017 года стало известно, что вышеуказанные подозреваемые планировали в Новосибирске поджоги административных зданий и нападение на полицейских.

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