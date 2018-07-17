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Для детей и беременных с ВИЧ открыли отделение в новосибирской больнице

 17 июля, 08:20
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Для детей и беременных с ВИЧ открыли отделение в новосибирской больнице
фото с сайта pixabay.com

Для ВИЧ-инфицированных беременных и детей открылось отделение в Городской инфекционной клинической больнице № 1 на базе новосибирского СПИД-центра.

Ранее эту категорию пациентов принимали в общем порядке с остальными. Новое отделение сможет принимать около 800 пациентов в месяц, сообщает ТАСС.

«При открытии этого отделения нам было важно разделить потоки взрослых и детей, чтобы каждый ребёнок или беременная женщина смогли отдельно от других пациентов получать помощь. В новом отделении есть всё необходимое для этого: помещение для колясок, гардероб, кабинет психолога», — рассказал заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов.

По словам главврача новосибирской Городской инфекционной клинической больницы № 1 Ларисы Поздняковой, сегодня в Новосибирской области на учёте стоят 360 ВИЧ-инфицированных детей и столько же ВИЧ-инфицированных беременных женщин.

Напомним, сибирские регионы лидируют в рейтинге заболеваемости ВИЧ.

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