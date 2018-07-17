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Почти 440 тысяч тонн продукции произвели на «Искитимцементе»

 17 июля, 17:45
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Почти 440 тысяч тонн продукции произвели на «Искитимцементе»
фото предоставлено пресс-службой ао «искитимцемент»

Итоги работы за первые шесть месяцев этого года подвели на АО «Искитимцемент», с января по июнь предприятие произвело 437 тысяч тонн продукции.

В пресс-службе компании отмечают, что этот результат на 6,3 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Также на 7,5 % сократился объём проданной продукции — до 420 тысяч тонн.

«Спад на цементном рынке продолжается. Рынок Западной Сибири — Омская, Новосибирская, Томская и Кемеровская области, Алтайский край — „просел“ на 3 %, или 37 тысяч тонн. Столь серьёзное сокращение объёмов связано, прежде всего, с замедлением темпов строительства», — рассказал генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

Несмотря на сложную ситуацию на рынке, предприятие планирует продать в этом году 1 млн 60 тысяч тонн цемента. При этом производственные мощности «Искитимцемента» почти в два раза выше, что позволит оперативно увеличить объёмы в случае необходимости.

Сейчас предприятие предлагает четыре вида цемента, который сертифицирован в системе ГОСТ Р. Наибольшим спросом пользуется ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б. Он занимает 54 % от общего объёма производства — 238 тысяч тонн.

Продолжает увеличиваться доля цемента ЦЕМ I 42,5Б, используемого при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций в промышленном строительстве. Его произвели 167 тысяч тонн — 38 % от общего объёма. В 2017 году этот вид цемента занимал 36 %, а в 2014-м всего 26,7 %.

Сейчас предприятие развивает автодоставку. Почти четвёртая часть всей проданной продукции направлялась потребителям именно заводскими цементовозами — на строительные площадки Новосибирской области и Алтайского края. В этой работе задействовано 26 автомобилей, три из них — тягачи Scania с полуприцепами-цистернами — приобрели в этом году.

Также пользуется популярностью отгрузка тарированного цемента на палетах. Такой способ защищает продукцию от влаги, увеличивает срок хранения и серьёзно упрощает все погрузочно-разгрузочные работы.

Напомним, недавно на Искитимском цементном заводе торжественно запустили новую насосную станцию технологической воды первого подъёма, установленную на реке Бердь.

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