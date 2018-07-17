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Ребёнок провалился под прогнившую детскую площадку в Барнауле

 17 июля, 08:47
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Ребёнок провалился под прогнившую детскую площадку в Барнауле
фото из группы «инцидент барнаул» в соцсети «вконтакте»

Мальчик получил травмы во время игры на одной из детских площадок Барнаула, СК начал проверку по сообщениям в соцсетях.

На данный момент известно, что ЧП произошло 15 июля во дворе дома на улице Шукшина, 15. Ребёнок провалился под игровую площадку с прогнившим деревянным покрытием и сильно ударился головой.

«Организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка лицам, отвечающим за надлежащее содержание детской игровой площадки», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Алтайскому краю.

Журналистам «Комсомольской правды» удалось пообщаться с подругой родителей мальчика, известно, что местные жители не раз жаловались на этот игровой комплекс, причём проблемы с ним начались в первый же день после установки. Сейчас наконец-то площадку обнесли лентой.

Напомним, в начале июня в поле зрения омских следователей попала детская площадка с качелями с верёвкой, которые журналисты назвали «виселицей», а также со ржавой железной горкой.

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