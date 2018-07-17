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Сборная России стала лучшей на ЧМ-2018 по приросту подписчиков в соцсетях

 17 июля, 18:25
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Сборная России стала лучшей на ЧМ-2018 по приросту подписчиков в соцсетях
фото с сайта pixabay.com

Аналитики проекта HYPEMETER подвели итоги активности в соцсетях за время чемпионата мира по футболу-2018.

Особый интерес в опубликованных рейтингах представляют данные процентного прироста подписчиков на национальные сборные. Лидером стала российская команда — плюс 75 %.

Сборная Франции — победитель мундиаля — получила лишь 18,63 % прироста, но при этом стала абсолютным лидером не в процентном, а в количественном увеличении числа подписчиков — почти 1 млн 375 тысяч. Российская сборная в этом показателе имеет результат гораздо скромнее — почти 606 тысяч, занимая пятую строку.

«Франция не сразу захватила лидерство, постепенно наращивая обороты по ходу чемпионата», — отметили аналитики проекта HYPEMETER.

Активнее всего на российскую команду подписывались в Instagram — плюс 488 тысяч. Самый маленький прирост зафиксирован в Twitter — почти 15 тысяч.

Если говорить об игроках, то почти 922 тысячи новых подписчиков получил Артём Дзюба, следом идет Денис Черышев — 482 тысячи, замыкает тройку Александр Головин — 332 тысячи.

Напомним, российская сборная покинула ЧМ-2018 после поражения в четвертьфинальном матче, итог встречи с хорватами решился в серии пенальти — 4:3.

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