Сибирячку задержали в Вашингтоне по подозрению в шпионаже

В Вашингтоне по подозрению в шпионаже задержали гражданку России, уроженку Барнаула 29-летнюю Марию Бутину.

По версии Минюста США, девушка занималась конспиративной деятельностью в пользу правительств других государств в округе Колумбия и в других местах, используя личные отношения с влиятельным гражданином США. Сейчас она находится под стражей.

«Консульский отдел посольства России в США выясняет обстоятельства задержания М. В. Бутиной и её местонахождение. Находимся в контакте с американскими властями. Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке с целью защиты её законных прав», — сообщили в соцсетях сотрудники российского посольства.

Мария Бутина в 2010 году окончила Алтайский государственный университет по специальности «политология». Ещё в годы учёбы она была избрана членом краевой Общественной палаты, участвовала в избирательных кампаниях. Также в Барнауле ею была создана сеть мебельных магазинов, которую она вскоре продала и переехала в Москву.

В столице Бутина возглавила общественную организацию «Право на оружие», создала рекламную компанию «Антарес», являлась помощницей экс-сенатора Александра Торшина, ныне зампредседателя ЦБ РФ.

Кстати, задержание Марии Бутиной нельзя назвать внезапным. Ещё в 2017 году сразу после президентских выборов американское издание The Daily Beast назвало её посредником между командой Дональда Трампа и Россией.

Основанием для таких обвинений, в частности, стало наличие у Бутиной совместного бизнеса с активистом Республиканской партии Полом Эриксоном.

Напомним, поддержка попавших под санкции Минфина США активов Олега Дерипаски может привести к удорожанию электроэнергии в Сибири.