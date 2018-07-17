Навис над прохожими: треснувший витраж сняли с новосибирского автовокзала
17 июля, 17:25
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фото с сайта pixabay.com
Фрагмент треснувшего стекла на фасаде здания автовокзала мог рухнуть в любой момент — спасатели его убрали.
Опасную часть витража ликвидировали с помощью альпинистского снаряжения 16 июля, работы шли с 16:55 до 18:24, рассказал Сиб.фм спасатель МАСС Илья Сапроненко. Предотвратить падение стекла попросили сотрудники автовокзала.
Как сообщил спасатель, размер извлечённого куска — полтора метра на два с половиной метра, а вес — около 50-60 килограммов.
«В случае падения его с высоты о последствиях можно лишь догадываться», — рассказал Илья Сапроненко.
Напомним, в июне обещали расселить аварийный дом после обрушения фундамента в Новосибирске.