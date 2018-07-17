Навис над прохожими: треснувший витраж сняли с новосибирского автовокзала

Фрагмент треснувшего стекла на фасаде здания автовокзала мог рухнуть в любой момент — спасатели его убрали.

Опасную часть витража ликвидировали с помощью альпинистского снаряжения 16 июля, работы шли с 16:55 до 18:24, рассказал Сиб.фм спасатель МАСС Илья Сапроненко. Предотвратить падение стекла попросили сотрудники автовокзала.

Как сообщил спасатель, размер извлечённого куска — полтора метра на два с половиной метра, а вес — около 50-60 килограммов.

«В случае падения его с высоты о последствиях можно лишь догадываться», — рассказал Илья Сапроненко.

Напомним, в июне обещали расселить аварийный дом после обрушения фундамента в Новосибирске.