Упавший с седьмого этажа новосибирец разбился насмерть
17 июля, 16:15
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»
Мужчина выпал из окна на козырёк подъезда, от полученных травм он скончался.
Трагедия произошла в доме № 53/1 на улице Плахотного днём 17 июля. О случившемся сообщили в соцсетях.
Врачи скорой помощи зафиксировали смерть мужчины. На месте происшествия работает полиция.
«По факту гибели новосибирца проводится проверка», — рассказали Сиб.фм в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
Напомним, в июне девочка выпала из окна четвёртого этажа и разбилась в Бердске.