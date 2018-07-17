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Упавший с седьмого этажа новосибирец разбился насмерть

 17 июля, 16:15
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Упавший с седьмого этажа новосибирец разбился насмерть
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Мужчина выпал из окна на козырёк подъезда, от полученных травм он скончался.

Трагедия произошла в доме № 53/1 на улице Плахотного днём 17 июля. О случившемся сообщили в соцсетях.

Врачи скорой помощи зафиксировали смерть мужчины. На месте происшествия работает полиция.

«По факту гибели новосибирца проводится проверка», — рассказали Сиб.фм в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, в июне девочка выпала из окна четвёртого этажа и разбилась в Бердске.

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