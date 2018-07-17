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В горящем доме под Новосибирском погибла собака

 17 июля, 18:53
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В горящем доме под Новосибирском погибла собака
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Жилой дом воспламенился в посёлке Кирова — людей эвакуировали, но не удалось спасти собаку.

Пожар произошёл 16 июля вечером.

Как сообщили в соцсетях, причиной возгорания стало короткое замыкание, которое произошло на крыльце дома.

«Взорвались три баллона с газом, и пламя перекинулось на соседние здания», — рассказали подписчики.

Пламя тушили две пожарные машины. Людей удалось спасти, а вот собака погибла в огне.

Напомним, двух женщин спасли из горящей квартиры в Новосибирске.

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