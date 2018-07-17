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В Красноярском крае из-за гроз горит 500 тысяч гектаров леса

 17 июля, 07:45
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В Красноярском крае из-за гроз горит 500 тысяч гектаров леса
фото с сайта pixabay.com

Огонь охватил лес в заповеднике «Тунгусский» — в тушении пожаров задействовано 100 человек.

Как сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края, по данным на 16:00 16 июля, в крае в авиационной и наземной зонах действуют 32 пожара. Возгорания зарегистрированы в Эвенкийском, Енисейском, Северо-Енисейском, Кежемском, Богучанском, Мотыгинском, Тасеевском, Балахтинском и Ермаковском районах, куда были оперативно доставлены сотрудники Лесопожарного центра. Они смогли локализовать восемь пожаров, ещё четыре пожара на площади более 3000 гектаров удалось ликвидировать в течение дня. Всего же тушением пожаров в районах занимаются 570 человек, задействованы 29 единиц техники.

«В зоне контроля в Эвенкийском, Туруханском, Северо-Енисейском районах на удалённом расстоянии действуют 133 пожара на площади 497 016 гектаров. Все очаги возгораний контролирует Лесопожарный центр с помощью космического мониторинга», — отмечают в пресс-службе.

В настоящее время угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. Напряжённой продолжает оставаться ситуация в заповеднике «Тунгусский», где огонь охватил почти 12 500 гектаров леса.

По предварительным данным, большинство пожаров возникло из-за гроз.

Напомним, чрезвычайная ситуация сохраняется в Забайкалье, где река прорвала дамбу и затопила 24 приусадебных участка.

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