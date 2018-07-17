В Новосибирске откроют международную экспозицию «Магнитная поэзия»

Сегодня, 17 июля, в 14:00 в Центре истории развития Ленинского района откроют литературную выставку «Магнитная поэзия».

«Поэзию XXI века в проекте представляют около 100 поэтов-современников. Каждому поэту посвящён отдельный именной магнит. Также на выставке можно будет прочесть их стихотворения. Вдобавок гостей ждут сюрпризы, которые придутся по душе», — сообщили в группе «Музей магнитов „КОМПАС“» в соцсети «ВКонтакте».

Большинство поэтов — из России, почти из 40 городов. В том числе из Новосибирска.

Участники выставки прочтут стихи как профессиональных поэтов, так и любителей, а также увидят их портреты в видеообращении.

Напомним, в июле необычные выставки пройдут в новосибирском краеведческом музее.