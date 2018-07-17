3 балла
+21 °C
Курс ЦБ:
62,26
72,8

В Новосибирске откроют международную экспозицию «Магнитная поэзия»

 17 июля, 07:08
подходящие темы
В Новосибирске откроют международную экспозицию «Магнитная поэзия»
фото с сайта pixabay.com

Сегодня, 17 июля, в 14:00 в Центре истории развития Ленинского района откроют литературную выставку «Магнитная поэзия».

«Поэзию XXI века в проекте представляют около 100 поэтов-современников. Каждому поэту посвящён отдельный именной магнит. Также на выставке можно будет прочесть их стихотворения. Вдобавок гостей ждут сюрпризы, которые придутся по душе», — сообщили в группе «Музей магнитов „КОМПАС“» в соцсети «ВКонтакте».

Большинство поэтов — из России, почти из 40 городов. В том числе из Новосибирска.

Участники выставки прочтут стихи как профессиональных поэтов, так и любителей, а также увидят их портреты в видеообращении.

Напомним, в июле необычные выставки пройдут в новосибирском краеведческом музее.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 13 июля, 16:52 • интервью

Реанимация для рок-музыки

Неностальгирующая группа «Ундервуд» о том, как героев рока вытеснили нынешние рэперы и почему это не повод для грусти.
 9 июля, 17:16 • интервью

Деформация искренностью

Художник Себастьян Ликан — о воплощении детских сказок в жизнь и ценности воспоминаний из детства.
 28 июня, 11:17 • репортаж

Чёрный вигвам и компания

Три выставки, три концерта и одно научно-популярное ток-шоу — Городской центр изобразительных искусств открыл свои двери для искателей нового и прекрасного 24 июня, в юбилей Новосибирска. Голая женщина в бане на холсте, музыкальный академавангард и глобальные флешбэки — корреспондент Сиб.фм отпраздновала день рождения столицы Сибири по-культурному.
самое популярное
 6 июля, 12:02 • новость

Фото мастера спорта на каблуках в метро вызвало спор у новосибирцев

В интернете опубликованы фото и видео, где новосибирская женщина-пауэрлифтер идёт в метро в коротких шортах и на каблуках, — это привело к бурному спору среди пользователей соцсети.
 15 июля, 09:10 • новость

Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»

В записи 27-летнего сибиряка усмотрели призыв к экстремизму, вражде и унижению достоинства — молодой человек предстанет перед судом.
 16 июля, 11:00 • новость

Мужчина и обнажённая девушка погибли под поездами в НСО

Тела двух человек обнаружили на железнодорожных путях в минувшие выходные, обстоятельства их гибели выясняются.
 8 июля, 15:29 • новость

За покупку дешёвого картофеля новосибирца избили продавцы на рынке

Женщина пожаловалась в соцсетях, что на Гусинобродском рынке в Новосибирске продавцы-иммигранты напали на её мужа.
 3 июля, 13:44 • новость

Свора диких собак загрызла беззащитного кота в Иркутске

Страшным видео с камер наблюдения поделился иркутянин в соцсетях — на кадрах видно, как бешеные псы набрасываются на беззащитного кота.
 12 июля, 13:11 • новость

Схватка рыбака и двухметрового сома на Алтае попала на видео

В Алтайском крае мужчина, напоминающий внешним видом Тарзана, победил в страшной борьбе с огромной рыбой.