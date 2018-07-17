Заключённым томского СИЗО разрешили пользоваться косметикой
17 июля, 16:03
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Томичкам в следственном изоляторе запрещали наносить макияж — однако после вмешательства регионального уполномоченного по правам человека им это разрешили.
Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова рассказала агентству «Интерфакс», что им приходило много жалоб от женщин из СИЗО по поводу запрета краситься.
«Мы провели работу с руководством изолятора, они пошли нам навстречу, и теперь косметикой пользоваться можно», — отметила омбудсмен.
Елене Карташовой удалось убедить руководство ФСИН в безопасности декоративной косметики.
«Некоторые хотят выглядеть лучше на свиданиях, некоторые имеют дефекты на лице и хотят их скрыть. Но внутренние документы были написаны так, что можно разрешить, а можно и запретить пользоваться косметикой», — подчеркнула она.
Омбудсмен также добавила, что в некоторых регионах России существует такая же проблема, но если изолятором руководит женщина, то таких запретов там нет.
Напомним, в июне антисанитария в туалетах подвела под статью начальника СИЗО в Новосибирской области.