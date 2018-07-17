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Женщина из-за ревности зарезала мужа в Кемеровской области

 17 июля, 16:27
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Женщина из-за ревности зарезала мужа в Кемеровской области
фото с сайта pixabay.com

Следователи обвиняют жительницу Кузбасса в убийстве мужа — она же утверждает, что он сам упал на нож.

По данным следственного комитета РФ по Кемеровской области, супруги в компании знакомых отмечали новогодние праздники. После принятия спиртных напитков возникла ссора — женщина приревновала своего супруга. Без разбирательств обвиняемая ударила мужчину ножом в сердце на глазах у родственников. Он умер на месте преступления.

В ходе предварительного расследования обвиняемая не признала свою вину, убеждая следователя, что муж сам упал на нож.
43-летней жительнице Кемеровской области выдвинуто обвинение по статье «Убийство».

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СК по Кемеровской области.

Напомним, ревнивый житель Барнаула получил срок за обнажённые фото экс-любовницы.

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