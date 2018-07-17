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Журавль и коршуны ждут презента от новосибирских рыбаков

 17 июля, 16:16
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Журавль и коршуны ждут презента от новосибирских рыбаков
фото из группы «Центр реабилитации диких животных» в соцсети «ВКонтакте»

Центр реабилитации диких животных просит помощи у нескупых на улов рыбаков для больных пернатых друзей.

Дабы закрепить пройденный журавлём курс лечения, ему нужно хорошо питаться. Так как основной рацион журавля составляет рыба, волонтёры обратились к неравнодушным рыбакам, которые могли бы поделиться излишками добычи.

«Мы будем рады любой ненужной рыбе. Если обычно судак и окунь рыбакам сам нужен, то, например, чебак — нет. У нас сейчас после операции восстанавливается серый журавль. И ему нужно отъедаться. Сейчас также сезон рыбки для коршунов. Понятное дело, мы подкармливаем их грызунами, но обычно летом в природе они переходят именно на рыбу», — рассказала пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Также в центре пообещали первому, кто принесёт гостинец, дать возможность придумать имя самке серого журавля.

Напомним, в июле гудронного щенка вылечили и спасли всем Новосибирском.

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