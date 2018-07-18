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Убивали и насиловали: банду мстителей отправили за решётку в Новосибирске

 18 июля, 17:01
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Убивали и насиловали: банду мстителей отправили за решётку в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Шестеро новосибирцев получили сроки от 17 до 23 лет — на ряд преступлений их толкнула месть.

Участников преступной группы признали виновными в убийстве, покушении на убийство, повреждении чужого имущества, а также в половом сношении с девочкой, не достигшей 16 лет, сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

Как установили следствие и суд, весной 2016 года 37-летнего жителя Искитима признали потерпевшим по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Шестеро человек решили отомстить мужчине за его показания — к уголовной ответственности привлекли родственника одного из них.

В ночь на 27 декабря 2016 года они несколько раз выстрелили в автомобиль мужчины из ружья «ИЖ», настигнув его на мерседесе во дворе многоэтажных домов. В это время в машине находились потерпевший и его знакомый. В результате транспортное средство жертвы столкнулось с припаркованным автомобилем.

Жертвы злоумышленников выбежали из машины и попытались скрыться от преступников, которые стали в них стрелять. Потерпевшему удалось убежать, а его попутчика злоумышленники избили и ранили ножом — в итоге он скончался на месте.

Как выяснилось, участники группы причастны и к другим преступлениям. Так, в декабре 2016 года двое обвиняемых с оружием и ножами покушались на убийство двух человек в кафе Прокопьевска в Кемеровской области. А в октябре 2017 года главарь банды совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней жительницы Искитима.

«Потерпевших спасли посетители бара, вмешавшиеся в потасовку (перекрыли злоумышленникам выход из помещения, куда скрылись раненые потерпевшие), и своевременно оказанная медицинская помощь», — рассказали в следственном управлении СК по Новосибирской области.

Двоих членов группы суд приговорил к 20 и 23 годам колонии особого режима. Остальным злоумышленникам предстоит отбыть 17, 18, 18 и 19 лет в колонии строгого режима.

Напомним, банда похитителей и вымогателей пойдёт под суд в Новосибирске.

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