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Два новых суда появятся в Новосибирске

 18 июля, 12:47
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Два новых суда появятся в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Кассационные и апелляционные жалобы теперь будут рассматривать в надрегиональных судах — в Новосибирске они появятся до 1 октября 2019 года.

Законопроект, предполагающий создание обособленных надрегиональных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции на основе экстерриториального принципа, Госдума приняла 17 июля в третьем окончательном чтении. Как сообщает РБК Новосибирск, ранее инициативу одобрил Верховный суд.

«Возникла объективная необходимость создания в РФ структурно самостоятельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, деятельность которых не будет осуществляться в том же субъекте РФ и тем более в том же суде, в котором дело рассматривалось в первой инстанции», — сообщается в сопроводительных документах к законопроекту.

Согласно документу, в Новосибирске появится кассационный военный и Пятый апелляционный суды. Апелляционные жалобы можно будет подавать в Пятый апелляционный суд, а кассационные — направлять в Восьмой кассационный суд в Кемерово.

Сейчас решение районного суда можно оспорить в областном суде. Если вердикт и этой инстанции не удовлетворит участников спора, они могут подать кассационную жалобу в президиум суда региона. При этом документы рассматривают разные судейские составы, которые подчиняются одному председателю.

Напомним, пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост в соцсети «ВКонтакте».

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