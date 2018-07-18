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«Лифтового» педофила поймали в Барнауле

 18 июля, 13:25
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«Лифтового» педофила поймали в Барнауле
фото с сайта pixabay.com

Мужчина надругался над пятью несовершеннолетними девочками в лифте — его ждёт суд.

39-летнего жителя Барнаула обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, с июля по сентябрь 2017 года он выслеживал девочек от 10 до 14 лет на улице и заходил с ними в подъезд, а затем в лифт.

Установлено, что обвиняемый почти десять лет отбывал наказание за аналогичное преступление. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины расстройство сексуального предпочтения — педофилию.

«Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в региональном следкоме.

Напомним, за сексуальные надругательства над 14 мальчиками жителя Алтая отправили в колонию.

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