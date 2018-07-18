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Мутко и Травников обсудили строительство спортивного кластера в Новосибирске

 18 июля, 19:05
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Мутко и Травников обсудили строительство спортивного кластера в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

В Москве состоялась встреча главы Новосибирской области Андрея Травникова и зампредседателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко.

Во время встречи обсуждались текущее состояние дел в строительном комплексе региона, перспективы его развития и условия достижения целевых показателей.

«Андрей Травников сообщил вице-премьеру о проблемной ситуации, которая сложилась в сфере долевого строительства региона, и возможных путях выхода из неё», — рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Ещё одной темой встречи стало строительство на левом берегу Оби в зоне создания нового спортивного кластера. Именно здесь появятся новый ЛДС, а также сопутствующие объекты транспортной инфраструктуры и благоустройства.

Глава региона рассказал Виталию Мутко, что сейчас на все объекты готовится проектно-сметная документация. Власти области рассчитывают на поддержку федерального правительства в реализации проекта.

Напомним, во время строительства нового ЛДС в Новосибирске будет реализован ряд инфраструктурных проектов, стоимость которых городские власти оценивают в 6 млрд рублей.

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