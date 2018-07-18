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Окровавленные шприцы и пробирки нашли на новосибирской свалке

 18 июля, 17:19
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Окровавленные шприцы и пробирки нашли на новосибирской свалке
фото предоставлено общественной организацией «гражданский патруль»

Жители Убинского района пожаловались на медицинские отходы, которые регулярно привозят на местную свалку.

Как сообщает общественная организация «Гражданский патруль», свалка находится недалеко от старого кладбища, у дороги в Московку. Здесь обнаружили использованные шприцы и пробирки с кровью, жгуты от капельниц, пузырьки от медпрепаратов, а также пластиковое ведёрко с опасными отходами, с подписями трёх врачей.

«Единственное подобное учреждение, находящееся поблизости, это Убинская районная больница. Мы уверены, что эти отходы оттуда. Два раза в неделю отходы появляются здесь, затем появляется бульдозер, зарывает это в землю. Люди ежедневно рискуют получить заражение», — цитируют общественники местную жительницу Татьяну Ковалеву.

Сейчас общественники обратились с жалобой в прокуратуру, региональное министерство природных ресурсов и экологии и минздрав с просьбой провести проверку и потребовать ликвидировать несанкционированную свалку.

Напомним, «Гражданский патруль» разместил у себя на сайте петицию «О запрете высадки тополей в муниципальных образованиях» и предложил заменить их другими деревьями.

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