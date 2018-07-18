Окровавленные шприцы и пробирки нашли на новосибирской свалке

Жители Убинского района пожаловались на медицинские отходы, которые регулярно привозят на местную свалку.

Как сообщает общественная организация «Гражданский патруль», свалка находится недалеко от старого кладбища, у дороги в Московку. Здесь обнаружили использованные шприцы и пробирки с кровью, жгуты от капельниц, пузырьки от медпрепаратов, а также пластиковое ведёрко с опасными отходами, с подписями трёх врачей.

«Единственное подобное учреждение, находящееся поблизости, это Убинская районная больница. Мы уверены, что эти отходы оттуда. Два раза в неделю отходы появляются здесь, затем появляется бульдозер, зарывает это в землю. Люди ежедневно рискуют получить заражение», — цитируют общественники местную жительницу Татьяну Ковалеву.

Сейчас общественники обратились с жалобой в прокуратуру, региональное министерство природных ресурсов и экологии и минздрав с просьбой провести проверку и потребовать ликвидировать несанкционированную свалку.

Напомним, «Гражданский патруль» разместил у себя на сайте петицию «О запрете высадки тополей в муниципальных образованиях» и предложил заменить их другими деревьями.