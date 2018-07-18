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Омская гимназия загорелась во время газосварочных работ

 18 июля, 18:24
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Омская гимназия загорелась во время газосварочных работ
фото с сайта pixabay.com

Пожар произошёл в гимназии омского города Тара во время газосварочных работ, сигнализация сработала, но огонь распространялся быстро.

Возгорание возникло вечером 17 июля в подсобке спортивного зала. Огонь уничтожил мячи, маты, лыжи, повредил внутреннюю отделку помещения и закоптил стены спортзала. Во время ликвидации пожара водой оказались залиты три кабинета на первом этаже.

«Было плотное задымление, угроза проникновения огня в компьютерный класс. Благодаря оперативным действиям пожарной охраны пожар в кратчайшие сроки был потушен и все компьютеры в кабинете информатики спасены», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Омской области.

На месте ЧП работали 14 огнеборцев, пять единиц техники, два звена Газодымозащитной службы. По предварительной информации, причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ.

Напомним, суд в Омске признал 23-летнего парня виновным — из-за него в пожаре погибли пять человек, отравившись угарным газом, в том числе двое детей.

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