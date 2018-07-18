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Почти две сотни незаконных киосков снесли в Новосибирске

 18 июля, 18:35
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Почти две сотни незаконных киосков снесли в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

С начала года специалисты мэрии провели 542 рейда по выявлению несанкционированной торговли, в результате с улиц города убрали 180 киосков.

За торговлю в непредназначенных для этого местах в столице Сибири составили 1502 протокола, а нарушителей обязали выплатить штрафы на общую сумму 2 млн 722,7 тысячи рублей. Владельцы незаконных киосков заплатят государству ещё 645,5 тысячи штрафов.

Городские власти отмечают, что все полномочия по демонтажу и вывозу в специальные места хранения незаконных киосков теперь переданы департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, что ускорило работу.

Также новосибирские депутаты предложили своим областным коллегам внести изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Торговлю в неустановленных местах предлагается приравнять к правонарушениям, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность.

«Такие изменения обусловлены необходимостью вовлечения полиции в борьбу с несанкционированной торговлей. Участие полиции в делах об административных правонарушениях позволит изымать у нарушителей товары и предметы правонарушения», — отметили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Напомним, спецтехника начала работу на площадке ТРЦ «Зимняя вишня», после сноса здания на этом месте к 1 сентября появится сквер и будет благоустроен стихийный мемориал в честь погибших.

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