Поддельный Levi’s пытались провезти через границу в Омске
18 июля, 15:24
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фото с сайта pixabay.com
Известная транспортная компания хотела заработать на продаже контрафактной брендовой одежды в Омске.
По данным Западно-сибирской транспортной прокуратуры, во время проверки у ООО «СибирьТранс», перевозчика товара, обнаружили джинсы и футболки с лейблом компании Levi Strauss & Co. Однако лицензионных договоров на использование товарного знака у транспортной компании нет.
«Общая сумма стоимости товаров составила свыше 350 тысяч рублей, в настоящее время они изъяты и находятся на складе временного хранения», — сообщили в транспортной прокуратуре.
По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака».
Напомним, в мае контрафактные футболки с символикой FIFA изъяли в Новосибирске.