Поддельный Levi’s пытались провезти через границу в Омске

Известная транспортная компания хотела заработать на продаже контрафактной брендовой одежды в Омске.

По данным Западно-сибирской транспортной прокуратуры, во время проверки у ООО «СибирьТранс», перевозчика товара, обнаружили джинсы и футболки с лейблом компании Levi Strauss & Co. Однако лицензионных договоров на использование товарного знака у транспортной компании нет.

«Общая сумма стоимости товаров составила свыше 350 тысяч рублей, в настоящее время они изъяты и находятся на складе временного хранения», — сообщили в транспортной прокуратуре.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака».

Напомним, в мае контрафактные футболки с символикой FIFA изъяли в Новосибирске.