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Против задержанной в США Марии Бутиной выдвинули новые обвинения

 18 июля, 12:06
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Против задержанной в США Марии Бутиной выдвинули новые обвинения
фото из личного архива марии бутиной

Минюст США расширил обвинения против российской гражданки, уроженки Барнаула Марии Бутиной, которую задержали в Вашингтоне 15 июля.

РИА Новости сообщает, что к статье «Сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» добавилась «Работа иностранным агентом без регистрации». Таким образом, Бутиной грозит более суровое наказание.

Суть обвинений сводится к тому, что с 2015-го и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина хотела использовать личные связи с влиятельными людьми в США и наладить неофициальные контакты, чтобы продвигать интересы России.

Эту работу, по версии обвинения, она вела по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства. Речь идёт об Александре Торшине, который ранее был членом Совета Федерации, а сейчас является заместителем председателя ЦБ РФ и находится под американскими санкциями.

Напомним, в 2017 году сразу после президентских выборов американское издание The Daily Beast назвало Марию Бутину посредником между командой Дональда Трампа и Россией.

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