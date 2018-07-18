Регионы с самыми высокими показателями ВИЧ названы в России

Роспотребнадзор назвал регионы страны с самыми высокими показателями ВИЧ-инфекции, в первой тройке — два региона Сибири.

В ведомстве отмечают, что ситуация остаётся напряжённой. Уже более трети территорий России имеют высокую поражённость ВИЧ-инфекцией — более 0,5 % населения.

«В конце 2017 года в стране проживало 943 999 россиян с диагнозом „ВИЧ-инфекция“, исключая 276 660 умерших больных. Количество новых случаев ВИЧ-инфекции продолжает расти, но темпы прироста заболеваемости снижаются», — отмечается в докладе Роспотребнадзора.

В среднем по стране из 100 тысяч человек ВИЧ-инфекцией поражены 643. В Свердловской области этот показатель самый высокий и составляет 1741,4, следом идёт Иркутская область — 1729,6 случая на 100 тысяч населения, замыкает тройку Кемеровская область — 1700,5 случая.

Если говорить о других сибирских регионах, то в Новосибирской области зарегистрировано 1118,8 случая на 100 тысяч населения, в Алтайском крае — 934,4, в Красноярском крае — 914,8 и так далее.

В ведомстве отмечают, что к наиболее поражённой ВИЧ-инфекцией в нашей стране группе относятся мужчины в возрасте от 30 до 44 лет — 3,3 % всех представителей этой категории.

«В 2017 году новые случаи заболевания чаще выявлялись в более старших возрастных группах, ВИЧ-инфекция преимущественно выявлялась у россиян в возрасте 30–40 лет — 46,4 % и 40–50 лет — 22,6 %. Доля молодёжи в возрасте 20–30 лет сократилась до 20 %», — говорится в докладе.

Напомним, для ВИЧ-инфицированных беременных и детей открылось отделение в Городской инфекционной клинической больнице № 1 на базе новосибирского СПИД-центра.