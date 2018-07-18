3 балла
+26 °C
Курс ЦБ:
62,44
73,24

Утонувших мужчин и ребёнка ищут новосибирские спасатели

 18 июля, 15:06
были упомянуты
подходящие темы
Утонувших мужчин и ребёнка ищут новосибирские спасатели
фото с сайта pixabay.com

Очевидцы рассказали, что в Оби утонули трое, — погибших не могут найти вторые сутки.

Тела погибших ищут вблизи садовых обществ «Транспортник» в Новосибирском районе НСО и «Майское» в Первомайском районе Новосибирска. О несчастных случаях спасателям сообщили вечером 17 июля.

Под Новосибирском утонул мужчина — по словам очевидцев, он вошёл в воду и не вернулся, а на реке в черте города заметили пропажу мужчины и ребёнка.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, трагедии произошли в местах, где купание запрещено.

«Работают спасатели АСС НСО и МАСС», — сообщили Сиб.фм в ГУ МЧС по региону.

Напомним, отдыхавший с друзьями подросток утонул в новосибирском озере.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 20 апреля, 16:38 • репортаж

Добрые дела в крови

Сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области дружно сдали кровь в Национальный день донора. Хотя праздник для них не повод — они бы и так сдали.
 20.04.2015, 13:21 • репортаж

Не степь, а геенна огненная

Неделю назад Хакасию захлестнула волна чудовищных пожаров, уничтоживших 1285 жилых домов в 35 населённых пунктах и оставившая без крова около 5000 человек. Красноярский журналист Илья Лабунский и фотограф Михаил Маклаков побывали в сгоревшем на треть посёлке Шира на следующий день после пожара и поделились увиденным с Сиб.фм.
 26.06.2013, 15:12 • репортаж

Кости не нашли

Восьмилетнего Костю Кривошеева ищут с 21 июня. Он пропал в Каргатском районе Новосибирской области, когда поехал с отчимом и его отцом в лес — мужчины пилили дерево для ограды. Корреспонденты Сиб.фм посмотрели, кто приехал на поиски и как они организованы.
самое популярное
 6 июля, 12:02 • новость

Фото мастера спорта на каблуках в метро вызвало спор у новосибирцев

В интернете опубликованы фото и видео, где новосибирская женщина-пауэрлифтер идёт в метро в коротких шортах и на каблуках, — это привело к бурному спору среди пользователей соцсети.
 16 июля, 11:00 • новость

Мужчина и обнажённая девушка погибли под поездами в НСО

Тела двух человек обнаружили на железнодорожных путях в минувшие выходные, обстоятельства их гибели выясняются.
 15 июля, 09:10 • новость

Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»

В записи 27-летнего сибиряка усмотрели призыв к экстремизму, вражде и унижению достоинства — молодой человек предстанет перед судом.
 8 июля, 15:29 • новость

За покупку дешёвого картофеля новосибирца избили продавцы на рынке

Женщина пожаловалась в соцсетях, что на Гусинобродском рынке в Новосибирске продавцы-иммигранты напали на её мужа.
 16 июля, 15:01 • новость

Шесть человек погибли на новосибирской железной дороге

За несколько дней на железной дороге в Новосибирской области смертельные травмы получили шесть человек.
 12 июля, 13:11 • новость

Схватка рыбака и двухметрового сома на Алтае попала на видео

В Алтайском крае мужчина, напоминающий внешним видом Тарзана, победил в страшной борьбе с огромной рыбой.