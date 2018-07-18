Утонувших мужчин и ребёнка ищут новосибирские спасатели

Очевидцы рассказали, что в Оби утонули трое, — погибших не могут найти вторые сутки.

Тела погибших ищут вблизи садовых обществ «Транспортник» в Новосибирском районе НСО и «Майское» в Первомайском районе Новосибирска. О несчастных случаях спасателям сообщили вечером 17 июля.

Под Новосибирском утонул мужчина — по словам очевидцев, он вошёл в воду и не вернулся, а на реке в черте города заметили пропажу мужчины и ребёнка.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, трагедии произошли в местах, где купание запрещено.

«Работают спасатели АСС НСО и МАСС», — сообщили Сиб.фм в ГУ МЧС по региону.

Напомним, отдыхавший с друзьями подросток утонул в новосибирском озере.