Утонувших мужчин и ребёнка ищут новосибирские спасатели
18 июля, 15:06
фото с сайта pixabay.com
Очевидцы рассказали, что в Оби утонули трое, — погибших не могут найти вторые сутки.
Тела погибших ищут вблизи садовых обществ «Транспортник» в Новосибирском районе НСО и «Майское» в Первомайском районе Новосибирска. О несчастных случаях спасателям сообщили вечером 17 июля.
Под Новосибирском утонул мужчина — по словам очевидцев, он вошёл в воду и не вернулся, а на реке в черте города заметили пропажу мужчины и ребёнка.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, трагедии произошли в местах, где купание запрещено.
«Работают спасатели АСС НСО и МАСС», — сообщили Сиб.фм в ГУ МЧС по региону.
Напомним, отдыхавший с друзьями подросток утонул в новосибирском озере.