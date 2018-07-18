Вирус осповакцины поможет сибирским учёным лечить рак

Сибирские учёные создали прототип средства на основе вируса осповакцины, которое способно уничтожать злокачественные клетки.

В СССР и других странах им прививали от чёрной оспы. Этот вирус хорошо изучен, известны все его медицинские эффекты, включая токсические, и противопоказания.

«Этот вирус способен уничтожать раковые клетки. Однако для эффективного лечения опухолей собственного потенциала недостаточно. Мы увеличили противоопухолевую эффективность вируса, встроив в его геном два гена. Причём встроили эти гены в участки генома вируса, ответственные за его размножение. Таким образом, нам удалось почти полностью подавить способность вируса размножаться в здоровых клетках, зато примерно в 200 раз повысить интенсивность размножения в опухолевых», — рассказал замдиректора Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН кандидат биологических наук Владимир Рихтер.

Во время лабораторных исследований подтвердилась эффективность нового препарата, например, против клеток рака молочной железы и в отношении ряда других опухолевых линий клеток, сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

Также сибирские учёные сравнили свой препарат с американским продуктом на основе вируса осповакцины, который сейчас находится на третьей стадии клинических испытаний, и увидели преимущества своей разработки.

Напомним, специалисты из Института цитологии и генетики открыли новую технологию, позволяющую лечить онкологические заболевания с минимальными побочными эффектами.