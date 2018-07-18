3 балла
+26 °C
Курс ЦБ:
62,44
73,24

Вирус осповакцины поможет сибирским учёным лечить рак

 18 июля, 16:31
подходящие темы
Вирус осповакцины поможет сибирским учёным лечить рак
фото с сайта pixabay.com

Сибирские учёные создали прототип средства на основе вируса осповакцины, которое способно уничтожать злокачественные клетки.

В СССР и других странах им прививали от чёрной оспы. Этот вирус хорошо изучен, известны все его медицинские эффекты, включая токсические, и противопоказания.

«Этот вирус способен уничтожать раковые клетки. Однако для эффективного лечения опухолей собственного потенциала недостаточно. Мы увеличили противоопухолевую эффективность вируса, встроив в его геном два гена. Причём встроили эти гены в участки генома вируса, ответственные за его размножение. Таким образом, нам удалось почти полностью подавить способность вируса размножаться в здоровых клетках, зато примерно в 200 раз повысить интенсивность размножения в опухолевых», — рассказал замдиректора Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН кандидат биологических наук Владимир Рихтер.

Во время лабораторных исследований подтвердилась эффективность нового препарата, например, против клеток рака молочной железы и в отношении ряда других опухолевых линий клеток, сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

Также сибирские учёные сравнили свой препарат с американским продуктом на основе вируса осповакцины, который сейчас находится на третьей стадии клинических испытаний, и увидели преимущества своей разработки.

Напомним, специалисты из Института цитологии и генетики открыли новую технологию, позволяющую лечить онкологические заболевания с минимальными побочными эффектами.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10 июля, 10:27 • статья

Учёным нужен склад

В Интегральном музее-квартире повседневности Академгородка прошла встреча главы Новосибирской области Андрея Травникова с молодыми учёными исследовательских институтов Сибирского отделения РАН
 6 июля, 11:06 • интервью

Я боюсь

О фобиях, панических атаках и транквилизаторах Сиб.фм рассказал питерский врач-психиатр, психотерапевт Олег Травкин
 30 июня, 13:51 • статья

Столицы договорились

Глава Новосибирской области Андрей Травников и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
самое популярное
 6 июля, 12:02 • новость

Фото мастера спорта на каблуках в метро вызвало спор у новосибирцев

В интернете опубликованы фото и видео, где новосибирская женщина-пауэрлифтер идёт в метро в коротких шортах и на каблуках, — это привело к бурному спору среди пользователей соцсети.
 16 июля, 11:00 • новость

Мужчина и обнажённая девушка погибли под поездами в НСО

Тела двух человек обнаружили на железнодорожных путях в минувшие выходные, обстоятельства их гибели выясняются.
 15 июля, 09:10 • новость

Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»

В записи 27-летнего сибиряка усмотрели призыв к экстремизму, вражде и унижению достоинства — молодой человек предстанет перед судом.
 8 июля, 15:29 • новость

За покупку дешёвого картофеля новосибирца избили продавцы на рынке

Женщина пожаловалась в соцсетях, что на Гусинобродском рынке в Новосибирске продавцы-иммигранты напали на её мужа.
 16 июля, 15:01 • новость

Шесть человек погибли на новосибирской железной дороге

За несколько дней на железной дороге в Новосибирской области смертельные травмы получили шесть человек.
 12 июля, 13:11 • новость

Схватка рыбака и двухметрового сома на Алтае попала на видео

В Алтайском крае мужчина, напоминающий внешним видом Тарзана, победил в страшной борьбе с огромной рыбой.