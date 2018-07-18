Застрелил домушника и продолжил играть в World of Tanks житель Новосибирска

44-летний новосибирец играл ночью в любимые «танчики», когда заметил вора, — к сожалению преступника, хозяин дома оказался не только геймером, но и коллекционером оружия.

Инцидент произошёл по иронии в ночь на 9 мая. У 44-летнего жителя Кировского района есть два любимых увлечения: коллекционировать пневматическое и газовое оружие и играть в World of Tanks. В тот злополучный и дождливый поздний час он занимался вторым.

Однако от игры мужчину отвлёк домушник: он заметил в окне, что во дворе бродит посторонний человек. Новосибирец сразу понял — к нему пробрался вор. Недолго думая, он взял для самообороны пневматическое оружие и вышел во двор, где столкнулся с противником в медицинской маске.

«Увидев потерпевшего, резко вышедшего из-за угла дома, он сразу же произвёл один выстрел из ружья в его сторону. Выстрел получился „автоматическим“, то есть игрок нажал на спусковой крючок, испугавшись неожиданного появления данного мужчины. Стоит отметить, что на улице было тёмное время суток, шёл дождь. После выстрела мужчина в маске убежал в неизвестном направлении, а игрок, вернувшись домой, продолжил играть в World of Tanks. Впоследствии труп потерпевшего с пулевым ранением нашли недалеко от дома обвиняемого», — сообщила прокуратура Кировского района Новосибирска.

Прокурор Владимир Большунов утвердил обвинительное заключение в отношении 44-летнего игрока по статье «Причинение смерти по неосторожности». Теперь ему грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Напомним, в мае в Новосибирске поймали квартирных воров.