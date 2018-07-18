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Злоупотребили правом: в России хотят ужесточить закон о митингах

 18 июля, 16:07
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Злоупотребили правом: в России хотят ужесточить закон о митингах
фото с сайта pixabay.com

Госдумой в первом чтении принят законопроект, суть которого — взимать штрафы с организаторов за безответственное отношение к митингам.

Согласно этому законопроекту организаторы митингов и других подобных акций должны будут предупреждать власть об отмене мероприятия не позднее чем за сутки. Об этом сообщила «Российская газета».

Толчком для данного законопроекта послужила частая подача уведомлений о проведении митинга без какой-либо цели, а также неуведомление власти об отмене мероприятий. Теперь гражданам, которых уличат в данном деле, придётся платить штраф от 5 до 25 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 30 тысяч рублей, юридическим — от 20 до 100 тысяч рублей.

«Органы правопорядка, медработники заблаговременно готовятся к проведению митингов, тратят на эту подготовку средства, а организаторы мероприятия иногда просто не предупреждают о его отмене. Получается, что бюджеты терпят значительный ущерб», — сообщил один из авторов законопроекта Дмитрий Вяткин.

Штрафы касаются только тех, кто заблаговременно не предупредит органы власти об отмене мероприятия.

Напомним, в июле митинг в Новосибирске, организованный Федерацией профсоюзов НСО, собрал сотни людей.

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