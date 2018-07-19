66 % жителей Новосибирска верят в предсказания

Исследователи развлекательной соцсети «Фотострана» опросили 1000 респондентов и выяснили, доверяют ли жители Новосибирска гаданиям хиромантов.

66 % опрошенных верят в умение предсказывать будущее по линиям на ладони, многие уже успели воспользоваться услугами профессионального хироманта.

«Мою ладонь как-то смотрела одна женщина. Моя линия жизни прерывалась три раза, после — сплошная толстая полоса... Пока что всё в жизни совпало с предсказанием гадалки», — поделился опытом Алексей.

Среди верящих в гадания участников опроса также встречаются те, кто рекомендует опасаться предсказателей.

«Я по совету хироманта подрезал одну линию на ладони. Жизнь изменилась, и хоть в лучшую сторону, но счастья не принесла. Желание узнать своё будущее, согласно повериям, является грехом. Лучше жить своей жизнью и быть готовым ко всему», — рассказал Константин.

15 % настроены скептически к различным способам предсказаний, в том числе и к хиромантии. По мнению одной из участниц опроса, предсказания будущего или пересказы прошлого — это лишь ловкая игра слов и обобщённых понятий, которые могут быть ошибочно восприняты как индивидуальные факты о прошлой и будущей жизни.

Оставшиеся респонденты не размышляют о возможности предсказывать будущее, поэтому не смогли определиться с ответом.

Напомним, в июле исследователи «Фотостраны» выяснили, что почти половина новосибирцев уверены в финансовой независимости женщин.