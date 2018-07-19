Новосибирская чиновница назвала творчество Шнурова современным

Руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова ответила на очередные обвинения православных активистов.

Дело в том, что Новосибирский координационный совет в защиту нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей написал открытое письмо на имя главы Совбеза Николая Патрушева. В нём речь вновь шла о творчестве Сергея Шнурова, которое, по мнению активистов, разрушает нравственность в России.

«Учитывая масштаб деятельности группы „Ленинград“ и её массированную медиаподдержку, с высокой степенью вероятности можно предположить, что это продуманный масштабный проект по разрушению нравственности — легализации сквернословия в общественных местах, рекламе курения, потребления наркотиков и алкоголя», — считают православные активисты.

Также они отмечают, что уже третий год подряд в Новосибирске концерты этой группы проходят в государственном ЛДС «Сибирь».

Далее в письме приводится список союзников Шнурова. Наряду, к примеру, с руководителем «Первого канала» Константином Эрнстом и руководителем департамента информации и печати МИД РФ Марией Захаровой в него включили и новосибирскую чиновницу.

Ответ Анны Терешковой прозвучал в эфире радиостанции «Говорит Москва». По её мнению, Шнуров в своём творчестве делает срез современного мира, да и в оригинальном виде его композиции в открытом пространстве не появляются.

«Мы слушаем из радио те же самые „Лабутены“ уже в исправленном виде. Если это особая закрытая вечеринка, то туда не допускаются люди до 18 лет, а люди после 18 лет имеют право принимать самостоятельные решения», — сказала Терешкова.

Кстати, претензии у православных активистов к руководителю департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска появляются не впервые. В 2017 году негодование у них вызвала фотография Анны Терешковой с Сергеем Шнуровым, которую чиновница опубликовала на своих страницах в соцсетях с подписью: «Я очень уважаю неординарных личностей! Они вызывают споры! Они противоречивые! Но, они настоящие! И мне очень приятно спорить и дискутировать с такими!».

Напомним, во время концерта группы «Ленинград» в Омске игрок клуба «Авангард» подарил её лидеру клубную футболку, в ответ растроганный Сергей Шнуров признался в тёплых чувствах к омскому хоккею.