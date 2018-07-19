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Число «жертв» шаурмы в Туве достигло 160

 19 июля, 17:57
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Число «жертв» шаурмы в Туве достигло 160
фото с сайта pixabay.com

В Туве продолжают выявлять пострадавших от массового отравления в закусочной, но ситуация стабилизируется.

Количество отравившихся в закусочной Кызыла выросло до 160, сообщили РИА Новости со ссылкой на минздрав Тувы сегодня, 19 июля. Ещё в среду было зафиксировано 155 пострадавших.

Новым больным госпитализация не понадобилась, они лечатся амбулаторно.

«Мы можем сказать, что ситуация стабилизируется. Такого потока пациентов уже нет», — сообщили в минздраве Тувы.

Следственный комитет начал доследственную проверку, полиция возбудила уголовное дело. Закусочная «Шаурма», в которой отравились люди, на время проверки закрыта.

По данным главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола, массовое отравление спровоцировало завезённое в регион куриное мясо. В Роспотребнадзоре предположили, что оно могло поступить из Воронежской области, Хакасии или Красноярского края.

Напомним, тувинская шаурма отправила в больницу почти 100 человек.

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