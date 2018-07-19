5 баллов
+26 °C
Курс ЦБ:
63,27
73,48

Дорожники ликвидировали колею на Димитровском мосту в Новосибирске

 19 июля, 16:38
были упомянуты
подходящие темы
Дорожники ликвидировали колею на Димитровском мосту в Новосибирске
фото пресс-службы «новосибирскавтодора»

Ремонтные работы на Димитровском мосту в Новосибирске выполнены более чем на 70 % — около 100 тысяч квадратных метров.

Завершена укладка дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона с повышенной износостойкостью. Дорожники продолжают делать тротуар и устанавливать новое мостовое ограждение.

«На дороге устранена колейность, у автомобилистов отпала необходимость маневрировать при попытке выбрать более ровный участок. Дорожное полотно выведено в один уровень с деформационными швами, соединяющими поверхность моста с дорогой, что позволит снизить аварийность, сделать проезд по этому участку более комфортным», — рассказали в пресс-службе «Новосибирскавтодора».

На мосту также планируется прочистить дождевые стоки, заменить дождеприёмные решётки и выполнить ряд других ремонтных работ. Кстати, ремонт дороги по проспекту Димитрова ведётся по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, экс-глава рабочего посёлка Колывань Новосибирской области Владимир Тайлаков оплатил подрядчику ремонт дорог, которого не было, — суд требует вернуть деньги.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 13 июля, 17:12 • статья

Дороги, медицина и цеха

Рабочая поездка главы Новосибирской области Андрея Травникова по Первомайскому району началась с Новосибирского электровозоремонтного завода
 2 июля, 14:02 • статья

Дорогие дороги

На работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской области в 2018 году будет потрачено 2,421 млрд рублей. О том, как реализуется в регионе этот проект, рассказал врио губернатора Андрей Травников.
 8 мая, 09:50 • репортаж

Заставлю переделать!

Анатолий Локоть проинспектировал ремонт дороги на Немировича-Данченко. О том, что мэр пообещал подрядчикам, в материале Сиб.фм
самое популярное
 6 июля, 12:02 • новость

Фото мастера спорта на каблуках в метро вызвало спор у новосибирцев

В интернете опубликованы фото и видео, где новосибирская женщина-пауэрлифтер идёт в метро в коротких шортах и на каблуках, — это привело к бурному спору среди пользователей соцсети.
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 16 июля, 11:00 • новость

Мужчина и обнажённая девушка погибли под поездами в НСО

Тела двух человек обнаружили на железнодорожных путях в минувшие выходные, обстоятельства их гибели выясняются.
 15 июля, 09:10 • новость

Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»

В записи 27-летнего сибиряка усмотрели призыв к экстремизму, вражде и унижению достоинства — молодой человек предстанет перед судом.
 8 июля, 15:29 • новость

За покупку дешёвого картофеля новосибирца избили продавцы на рынке

Женщина пожаловалась в соцсетях, что на Гусинобродском рынке в Новосибирске продавцы-иммигранты напали на её мужа.
 12 июля, 13:11 • новость

Схватка рыбака и двухметрового сома на Алтае попала на видео

В Алтайском крае мужчина, напоминающий внешним видом Тарзана, победил в страшной борьбе с огромной рыбой.