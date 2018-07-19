Дорожники ликвидировали колею на Димитровском мосту в Новосибирске

Ремонтные работы на Димитровском мосту в Новосибирске выполнены более чем на 70 % — около 100 тысяч квадратных метров.

Завершена укладка дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона с повышенной износостойкостью. Дорожники продолжают делать тротуар и устанавливать новое мостовое ограждение.

«На дороге устранена колейность, у автомобилистов отпала необходимость маневрировать при попытке выбрать более ровный участок. Дорожное полотно выведено в один уровень с деформационными швами, соединяющими поверхность моста с дорогой, что позволит снизить аварийность, сделать проезд по этому участку более комфортным», — рассказали в пресс-службе «Новосибирскавтодора».

На мосту также планируется прочистить дождевые стоки, заменить дождеприёмные решётки и выполнить ряд других ремонтных работ. Кстати, ремонт дороги по проспекту Димитрова ведётся по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, экс-глава рабочего посёлка Колывань Новосибирской области Владимир Тайлаков оплатил подрядчику ремонт дорог, которого не было, — суд требует вернуть деньги.