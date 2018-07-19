Следственный комитет намерен продлить арест бывшего руководителя МЧС по Кемеровской области, обвиняемого в халатности и растрате по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Экс-глава управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов предпринимал попытки помешать следствию — об этом заявил 19 июля в суде представитель Следственного комитета России, передало агентство «Интерфакс».

«Установлены попытки скрыть и уничтожить информацию. В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности сведений об описании пожара», — сообщил представитель следствия в судебном заседании.

Он попросил суд продлить арест Александра Мамонтова до 25 сентября.

Напомним, в июле, обвиняемый по делу «Зимней вишни», пожарный Сергей Генин, получил заключение психиатров.