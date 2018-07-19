Грузовик с пивом перевернулся в Новосибирской области
19 июля, 13:21
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На трассе между Ложком и Евсино произошло ДТП, которое вызвало немало шуток у пользователей соцсетей.
ДТП произошло 19 июля на трассе в Новосибирской области. Как сообщили в группе «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте», ГАЗ-53, который вёз пиво, перевернулся между Ложком и Евсино недалеко от кафе «Казачий курень».
К счастью, водитель не пострадал. Чего не скажешь про пенный груз: из разбившихся бутылок по дороге растёкся алкоголь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
В соцсетях многие начали активно шутить на тему «перевернувшегося грузовика с пивом».
«На месте работают сотрудники ГИБДД... А нет, уже не работают.. Бегут за чипсами и кириешкам», — написал в соцети «ВКонтакте» один из комментаторов.
Напомним, в июне грузовик с пивом перевернулся на трассе Омск — Новосибирск.