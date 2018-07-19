Ущерб на три миллиона: новосибирское предприятие уличили в загрязнении рек

Природоохранная прокуратура через суд планирует взыскать с новосибирского предприятия 3 млн рублей за загрязнение рек.

Речь идёт о МУП «УЗСПТС», которому 1 августа 2017 года передали в управление 242 ливневые канализации и семь очистных сооружений. В результате предприятие сбрасывало сточные воды в Обь, Каменку, Тулу, Ельцовку-1, Ельцовку-2, Иню, Плющиху и Новосибирское водохранилище без разрешающих документов.

«Вопреки требованиям законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов МУП осуществляет сброс сточных вод без согласования с Верхнеобским ТУ Росрыболовства», — отметили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Во время проверок установлено, что концентрация загрязняющих веществ превышает допустимые нормы в 1,1-13 раз.

Помимо возмещения ущерба прокуратура приняла решение привлечь к административной ответственности руководителей предприятия, общая сумма штрафов составила 141 тысячу рублей.

Напомним, лидер движения «Экологика» провёл исследование и выяснил основные причины появления грязи на улицах Новосибирска.