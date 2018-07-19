5 баллов
+26 °C
Курс ЦБ:
63,27
73,48

Ущерб на три миллиона: новосибирское предприятие уличили в загрязнении рек

 19 июля, 17:44
были упомянуты
подходящие темы
Ущерб на три миллиона: новосибирское предприятие уличили в загрязнении рек
фото с сайта pixabay.com

Природоохранная прокуратура через суд планирует взыскать с новосибирского предприятия 3 млн рублей за загрязнение рек.

Речь идёт о МУП «УЗСПТС», которому 1 августа 2017 года передали в управление 242 ливневые канализации и семь очистных сооружений. В результате предприятие сбрасывало сточные воды в Обь, Каменку, Тулу, Ельцовку-1, Ельцовку-2, Иню, Плющиху и Новосибирское водохранилище без разрешающих документов.

«Вопреки требованиям законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов МУП осуществляет сброс сточных вод без согласования с Верхнеобским ТУ Росрыболовства», — отметили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Во время проверок установлено, что концентрация загрязняющих веществ превышает допустимые нормы в 1,1-13 раз.

Помимо возмещения ущерба прокуратура приняла решение привлечь к административной ответственности руководителей предприятия, общая сумма штрафов составила 141 тысячу рублей.

Напомним, лидер движения «Экологика» провёл исследование и выяснил основные причины появления грязи на улицах Новосибирска.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 28 июня, 17:05 • статья

Бурый уголь — не камень преткновения

В Новосибирске продолжают ломать копья по поводу перехода ТЭЦ-5 с каменного на бурый уголь. В город приехал гендиректор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов, которая в феврале стала владельцем СИБЭКО, чтобы лично ответить на все волнующие общественность вопросы.
 6 июня, 11:47 • статья

Небо останется синим

Красноярские экологи-исследователи «оправдали» бурый уголь перед новосибирской делегацией.
 17 мая, 08:15 • статья

В режиме ожидания

Корреспондент Сиб.фм погрузился в проблему продолжительных остановок городского транспорта и с удивлением выяснил, что за такие раздражающие пассажиров нарушения почти не бывает последствий.
самое популярное
 6 июля, 12:02 • новость

Фото мастера спорта на каблуках в метро вызвало спор у новосибирцев

В интернете опубликованы фото и видео, где новосибирская женщина-пауэрлифтер идёт в метро в коротких шортах и на каблуках, — это привело к бурному спору среди пользователей соцсети.
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 16 июля, 11:00 • новость

Мужчина и обнажённая девушка погибли под поездами в НСО

Тела двух человек обнаружили на железнодорожных путях в минувшие выходные, обстоятельства их гибели выясняются.
 15 июля, 09:10 • новость

Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»

В записи 27-летнего сибиряка усмотрели призыв к экстремизму, вражде и унижению достоинства — молодой человек предстанет перед судом.
 8 июля, 15:29 • новость

За покупку дешёвого картофеля новосибирца избили продавцы на рынке

Женщина пожаловалась в соцсетях, что на Гусинобродском рынке в Новосибирске продавцы-иммигранты напали на её мужа.
 12 июля, 13:11 • новость

Схватка рыбака и двухметрового сома на Алтае попала на видео

В Алтайском крае мужчина, напоминающий внешним видом Тарзана, победил в страшной борьбе с огромной рыбой.