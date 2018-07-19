Российские младенцы будут получать подарок от властей при выписке

Сейчас в Минпромторге решают, какие 12 предметов войдут в обязательную «подарочную коробку».

Минпромторг России в настоящее время ведёт разработку проекта «Предоставление подарочного набора отечественных товаров („подарочная коробка“) в связи с рождением ребенка», который направлен на поддержку семей и отечественной индустрии детских товаров в регионах России. В рамках проекта новоиспечённые родители будут получать специальный подарок — список из 12 предметов, которые в него войдут, сейчас формируется, отмечают в «Известиях».

«Конкретный перечень товаров „подарочной коробки“ ещё предстоит определить, учитывая мнение педиатров, родительского сообщества, а также специалистов в сфере подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности», — подчеркнули в министерстве.

По словам руководителя пресс-службы Минпромторга Залины Корниловой, в списке самых необходимых товаров — одеяло, пелёнка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, присыпка детская, салфетки влажные.

Также специалисты провели анализ возможностей российских производителей, выпускающих товары для новорождённых, в ходе которого сделали вывод, что отечественная промышленность способна обеспечить программу продукцией нужного качества.

Программа подарка уже реализуется в Москве, Тульской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Саха (Якутия), Вологодской области и Башкортостане.

Напомним, накануне в Городской инфекционной клинической больнице № 1 на базе новосибирского СПИД-центра открылось отделение для ВИЧ-инфицированных беременных и детей.