Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.

Тело женщины обнаружили, когда в квартире этажом ниже новым соседям потребовалось поменять стояки. Удивительно, но за все эти годы никому не было дела ни до пропавшего человека, ни до квартиры, ни до копившихся счетов за услуги ЖКХ.

«Некоторые соседи знали умершую как педагога, другие говорят, что она была врачом. Ей было около 50 лет», — сообщают Вести22.

Соседи говорят, что им было известно о сестре погибшей, которая проживает в Москве. Когда женщину перестали видеть, решили, что она уехала в столицу.

Напомним, вторые сутки в Новосибирской области разыскивают тела троих человек, очевидцы сообщают, что двое мужчин и ребёнок утонули вечером 17 июля.