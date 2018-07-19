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Трёхлетний омич упал с седьмого этажа и разбился насмерть

 19 июля, 13:32
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Трёхлетний омич упал с седьмого этажа и разбился насмерть
фото с сайта pixabay.com

Ребёнок, оставшийся без присмотра родителей, выпал из окна и получил смертельные травмы.

Инцидент произошёл 18 июля около 16 часов. Из открытого окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома на улице Стальского в Ленинском округе Омска, выпал и разбился насмерть трёхлетний мальчик. При падении малыш получил травмы, несовместимые с жизнью.

По данным пресс-службы ведомства, мальчик находился дома с отцом, который был в другой комнате. Ребёнок, подставив детский стульчик к окну, забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Следственный комитет по Омской области возбудил по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, 17 июля в Новосибирске мужчина выпал из окна седьмого этажа и разбился.

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