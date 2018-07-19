Удалили половину мозга: врачи сутки игнорировали кемеровчанина с травмой головы

СК начал доследственную проверку после сообщений в СМИ о бездействии врачей в кемеровской больнице.

Инцидент произошёл 16 июля. В медицинское учреждение доставили мужчину с черепно-мозговой травмой, которую он получил, упав на фундамент дома. Сообщается, что вместо оказания экстренной помощи врачи дали пострадавшему таблетку и сутки не предпринимали никаких действий.

«17 июля пострадавшего увезли в другую больницу, где ему провели операцию и подключили к аппарату жизнеобеспечения. По словам родственницы, ему удалили половину мозга. Сейчас он находится в коме», — рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Кемеровской области.

Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося, дать оценку действиям врачей, а после принять решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, омский суд оправдал хирурга Михаила Коржука, у которого на операционном столе из-за кровотечения скончалась 51-летняя женщина.