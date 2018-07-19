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В Бердске автомобиль переехал женщину с коляской

 19 июля, 16:29
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В Бердске автомобиль переехал женщину с коляской
фото из группы «Автобердск» в соцсети «ВКонтакте»

Авария произошла, когда женщина с ребёнком переходила дорогу по зебре; пострадавшую экстренно госпитализировали.

Сегодня, 19 июля, возле ТЦ «Орбита» в Бердске произошло серьёзное ДТП, передаёт «АвтоБердск». По словам очевидцев, женщину с коляской, переходившую дорогу по зебре, сбила «Нива». Она успела выкатить коляску на тротуар, поэтому малыш в аварии не пострадал, в отличие от его матери.

«Жива, но серьёзно искалечена, коляску с ребёнком увёз попутный автомобиль к ней в больницу», — цитирует портал свидетелей происшествия.

Они добавили, что машина не просто сбила пострадавшую, но и протащила её несколько метров за собой по тротуару. Женщину оперативно госпитализировали на скорой.

К месту происшествия прибыли сотрудники полиции, которые проверили водителя «Нивы» на алкоголь, однако о результатах пока не сообщается. О самом мужчине известно, что он возвращался домой с дачи.

Напомним, что в минувшие выходные в селе Плотниково под колёсами грузовика погибла женщина, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

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