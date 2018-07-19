В судьбоносность имени верят 57 % жителей Новосибирска

Больше половины жителей Новосибирска уверены, что имя оказывает большое влияние на характер и личность человека.

Такие данные опубликовали исследователи развлекательной соцсети «Фотострана». В столице Сибири они опросили 1200 человек.

«Я часто замечаю, что люди с одинаковыми именами очень похожи. Иногда человеку не подходит его имя — это скорее исключение из правила, что имя устанавливает характер. Даже на собак влияет кличка — как назовёшь, так и будет себя вести», — рассказала сибирячка Алина.

И с её мнением согласны 57 % участников опроса. Ещё 27 % респондентов скептически относятся к тому, что имя может сформировать характер. Все они опирались на то, что друзей с одинаковыми именами у них много, а вот характеры у этих людей разные.

Оставшиеся участники не смогли ответить на этот вопрос категорично.

Напомним, ранее исследователи проекта выяснили, что 66 % новосибирцев верят в умение предсказывать будущее по линиям на ладони, многие уже успели воспользоваться услугами профессионального хироманта.