За аферы на 18 миллионов рублей осудят жительницу Новосибирска

Вместе с 12 сообщниками сибирячка совершила 62 мошенничества — женщина предстанет перед судом.

По версии следствия, с 2013 по 2017 год 37-летняя женщина обманным путём получала кредиты и социальные выплаты, похищая средства Пенсионного фонда РФ, мэрии Новосибирска, бюджета НСО, а также двух банков. Ущерб от её действий превысил 18 миллионов рублей.

Сообщники аферистки в возрасте от 37 лет до 51 года привлекали малоимущих граждан для оформления кредитов. При этом денежные средства мошенники забирали себе. Кроме того, участники преступной группы получали социальные выплаты по поддельным документам.

Предприимчивую сибирячку обвинили в организованном мошенничестве и покушении на мошенничество. Уголовное дело рассмотрят в суде.

Сообщается, что женщина заключила досудебное соглашение.

Напомним, за покушение на мошенничество новосибирский экс-чиновник ответит в суде.