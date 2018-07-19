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Животные ломают фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике

 19 июля, 14:14
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Животные ломают фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике
фото пресс-службы заповедника «саяно-шушенский»

Сотрудники Саяно-Шушенского заповедника пожаловались на то, что местные обитатели регулярно ломают фотоловушки.

Камеры в заповеднике используют уже более десяти лет. Сначала их устанавливали для наблюдения за популяцией снежного барса, а позже стали размещать на тропах, по которым ходят и другие виды животных.

Проблема заключается в том, что звери, несмотря на маскировку, замечают новые предметы и ломают их. Возможно, обитателей привлекает незнакомый запах.

«Котята снежного барса высвободили с места установки это дорогостоящее оборудование и использовали его в качестве игрушки. Малыши дружно катали фотоловушку, передавая друг другу и периодически облизывая. Такой „футбол“ испортил камеру, но карта памяти с уникальными снимками происходящих игрищ всё же сохранилась», — рассказали в заповеднике.

Больше всего проблем доставляют медведи. Недавнее обследование показало, что косолапые привели в негодность две фотоловушки, а ещё из двух, несмотря на прочные заводские замки и надёжный крепёж, вытащили аккумуляторы.

Специалисты планируют повысить уровень маскировки камер и усилить элементы крепежа.

Напомним, заповедник «Столбы» в Красноярском крае закрыли для посетителей до 22 июля из-за активности медведей.

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