Очутился в лесу: автомобиль съехал с трассы и снёс деревья в Новосибирске
20 июля, 10:45
фото из группы «Автоспас Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»
«Тойота» слетела с дороги на неосвещённом повороте — машина угодила в лес и снесла две берёзы.
Инцидент произошёл 19 июля в 22:40. Автомобиль Toyota ехал по улице Балтийской со стороны Бердского шоссе в сторону улицы Вахтангова, сообщает группа «Автоспас Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
«На повороте, на неосвещённой местности автомобиль съехал с дороги, его понесло в лес, он сбил две берёзы и остановился», — рассказали в соцсети.
На место происшествия приехала скорая, но помощь медиков не понадобилась.
Напомним, грузовик с пивом перевернулся в Новосибирской области.