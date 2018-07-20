Очутился в лесу: автомобиль съехал с трассы и снёс деревья в Новосибирске

фото из группы «Автоспас Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

«Тойота» слетела с дороги на неосвещённом повороте — машина угодила в лес и снесла две берёзы.

Инцидент произошёл 19 июля в 22:40. Автомобиль Toyota ехал по улице Балтийской со стороны Бердского шоссе в сторону улицы Вахтангова, сообщает группа «Автоспас Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

«На повороте, на неосвещённой местности автомобиль съехал с дороги, его понесло в лес, он сбил две берёзы и остановился», — рассказали в соцсети.

На место происшествия приехала скорая, но помощь медиков не понадобилась.

Напомним, грузовик с пивом перевернулся в Новосибирской области.

