Бетонная плита покалечила омского рабочего

Во время монтажных работ на строителя упала бетонная плита — мужчина получил тяжёлые травмы.

ЧП произошло 19 июля на улице 20 лет РККА, сообщает «Ом1». Мужчину увезли на скорой.

30-летний строитель получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множество переломов практически по всему телу. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

В ГУ МВД по Омской области от комментариев отказались.

Напомним, за надругательство над воспитанницей рабочий красноярского детсада отправится в колонию.