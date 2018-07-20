Бетонная плита покалечила омского рабочего
20 июля, 13:24
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фото с сайта pixabay.com
Во время монтажных работ на строителя упала бетонная плита — мужчина получил тяжёлые травмы.
ЧП произошло 19 июля на улице 20 лет РККА, сообщает «Ом1». Мужчину увезли на скорой.
30-летний строитель получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множество переломов практически по всему телу. Полиция начала проверку по факту произошедшего.
В ГУ МВД по Омской области от комментариев отказались.
Напомним, за надругательство над воспитанницей рабочий красноярского детсада отправится в колонию.