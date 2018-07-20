Церетели попросил Травникова сохранить мозаику на ДК «Строитель»

Президент Российской академии художеств выступает за сохранение памятника соцреализма в Новосибирске — за этим он обратился с письмом к врио губернатора Андрею Травникову.

Мозаику на ДК «Строитель», а ныне концертно-театральном центре «Евразия», создал в XX веке широко известный российский монументалист Василий Кирьянов. Уничтожения его работы начали опасаться после того, как руководство центра взялось за капитальный ремонт здания, заявив о необходимости утеплить фасад. Эксперты боятся, что ради этого придётся снять мозаику и панно будут утрачены навсегда.

Евгений Кирьянов — сын художника Василия Кирьянова — опубликовал у себя на странице в Facebook письмо президента Российской академии художеств Зураба Церетели к Андрею Травникову. Он просит сохранить памятник соцреализма как культурное наследие России.

«Просим вас, уважаемый Андрей Александрович, поручить заинтересованным организациям Новосибирска рассмотреть данный вопрос на предмет сохранения высокопрофессионально выполненных мозаичных работ художника, коренного сибиряка В. Г. Кирьянова. Его произведения, выполненные в прошлом веке, уже стали памятниками изобразительного искусства того времени и по возможности должны быть сохранены как культурное наследие России», — написал в письме Зураб Церетели.

Напомним, в июле вандалы изрисовали отремонтированный памятник архитектуры в Красноярске.