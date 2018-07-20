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Годовалый ребёнок упал в колодец в Омской области

 20 июля, 15:18
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Годовалый ребёнок упал в колодец в Омской области
фото с сайта pixabay.com

Мальчик играл во дворе и угодил в колодец — ребёнка увезли в больницу с травмой.

Происшествие случилось 19 июля, сообщает сайт «Ом1».

Мальчик, которому в ближайшее время исполнится год, играл во дворе частного дома. Там же его родители занимались делами по хозяйству.

Внезапно ребёнок упал в колодец — по всей видимости, мама с папой на какое-то время отвлеклись от малыша. Из западни мальчика сразу же вызволил отец и отвёз его в Москаленскую ЦРБ. Врачи диагностировали у юного пациента ушиб шейного позвонка.

Напомним, трёхлетний омич упал с седьмого этажа и разбился насмерть.

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