Годовалый ребёнок упал в колодец в Омской области

Мальчик играл во дворе и угодил в колодец — ребёнка увезли в больницу с травмой.

Происшествие случилось 19 июля, сообщает сайт «Ом1».

Мальчик, которому в ближайшее время исполнится год, играл во дворе частного дома. Там же его родители занимались делами по хозяйству.

Внезапно ребёнок упал в колодец — по всей видимости, мама с папой на какое-то время отвлеклись от малыша. Из западни мальчика сразу же вызволил отец и отвёз его в Москаленскую ЦРБ. Врачи диагностировали у юного пациента ушиб шейного позвонка.

Напомним, трёхлетний омич упал с седьмого этажа и разбился насмерть.