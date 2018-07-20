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Готическая свадьба напугала отдыхающих на озере Большое Яровое

 20 июля, 18:38
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Готическая свадьба напугала отдыхающих на озере Большое Яровое
фото из группы «barnaul 22» в социальной сети «вконтакте»

Группа людей в странном обличье напугала отдыхающих на озере Большое Яровое, а позже выяснилось, что это готическая свадьба.

Очевидцы сообщают, что около десяти человек в чёрных плащах, в белых масках и с факелами в руках прошлись по пляжу. Отдыхающие настороженно наблюдали за странными гостями.

«Позднее выяснилось, что это готическая свадьба. Молодожёны решили таким необычным способом её сыграть, чем заставили многих поволноваться», — сообщает сайт «Barnaul 22».

Очевидица необычной свадьбы Елена назвала зрелище жутким. Новость набрала массу откликов. Кто-то из комментаторов удивлялся, что готы ещё существуют, а кто-то посчитал, что с такими причудами людям ещё рано жениться.

Напомним, жители омской деревни напуганы набегом волков — голодные хищники «орудуют» семейными «кланами».

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