За муляж бомбы из коробки от лапши новосибирец пойдёт под суд

Новосибирец, подложивший в отделение банка муляж бомбы, пойдёт под суд за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Преступление мужчина совершил в середине марта 2018 года. В тот момент он был пьян и решил похулиганить. Взяв коробку из-под лапши, он сделал муляж бомбы, на который наклеил надпись «БОМБА ТИК-ТИК». А после принёс коробку в отделение Сбербанка на улице Зорге и оставил в клиентском зале на кулере с водой.

«В здании была организована эвакуация людей, на место происшествия направлена следственно-оперативная группа, которой установлено, что устройство опасности не представляет», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировского района Новосибирска.

После задержания мужчина рассказал, что своей выходкой хотел отомстить банку. В тот день он вставил в банкомат карту своей матери, которую не смог получить обратно, потому что карта принадлежит другому лицу.

Ущерб от ложного сообщения о бомбе правоохранители оценили в 9941,85 рубля. Иск о взыскании этой суммы и материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения.

Напомним, в начале июня красноярские сотрудники ФСБ задержали 11 членов банды, связанных с международными террористами.